Balıkesir’in Balya ilçesine bağlı Kayalar kırsal mahallesinde bulunan 600 yıllık olduğu tahmin edilen tarihi çınar ağacı kırılarak, devrildi.

Balıkesir’in Balya ilçesine bağlı Kayalar kırsal mahallesinde bulunan 600 yıllık olduğu tahmin edilen tarihi çınar ağacı kırılarak, devrildi.

Balya’nın tarihi kırsal mahallesi Kayalar Kırsal mahallesinde bulunan ve 600 yıllık olduğu tahmin edilen çınar ağacı yılların yorgunluğuna dayanamadı ve kırılarak devrildi. Kayalar köyünün mesire alanı olan alanda birçok sarnıç çeşmesi bulunan bölgede bulunan çınar ağaçları ile çevrili ve köyün gençlerinin toplanma yeri olan tarihi çınar ağacı büyük bir çatırtı ile yıkıldı. Kayalar Köyü sakinlerinden olan ve halen Almanya da öğretmen olarak çalışan Halil Çınar, Tarihi çınar ağacının yıkılmasına üzüldüğünü belirterek, "Koca Çınar da genç kızlar salıncakta sallanırken, gençler de sevdikleri kız için silah atardı. Çınar ağacına bağlı salıncakta zamanında birçok evliliğin temeli atıldı. Köyün askere giden gençleri de çınar ağacının altında yapılan eğlenceden sonra askere gönderilirdi. Daha eskilerde ay tutulması olduğunda da çınar ağacının altında havaya silah sıkarlardı" dedi.