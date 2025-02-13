Balıkesir’in Balya ilçesine bağlı Kayalar köyünde bulunan Yukarı camide kullanılmayan iki odasına yapılan kreş eğitim öğretim döneminin 2. yarısında açıldı. Muhtar Serdar Kıranlı ve köy halkının girişimi ile caminin kullanılmayan iki odası köy halkının ve köyde yaşayan hayırsever iş insanlarının katkıları ile hizmete girdi.

Köyde bulunan halkın küçük çocuklarının faydalanması için Muhtar Serdar Kıranlı’nın çağrısı üzerine köy halkı camide kullanılmayan iki oda kreş olarak faaliyete geçti. Balya ilçe Milli Eğitim Müdürlüğünden ve İlçe Müftülüğünden izin alınması sonrası köyün gençleri ve halkı odaların temizliğini yapması ve içeride bulunan eşyaların taşınmasını gerçekleşti. Bu çalışmalar sonrası Kayalar köyünde yaşayan iş insanı Elçin Tunca kreş olacak oda ve koridorlar için boyalarını aldı, Balya Belediye Başkanı Orhan Gaga da boya için ekip gönderdi. cami etrafı ve kreş olan iki oda detaylı bir şekilde temizledi.

Muhtar Serdar Kıranlı ayrıca köy anons sistemi, köy kahvesi ve muhtarlığın bulunduğu binanın çatısı ve köy halkının faydalandığı tuvaletleri köy halkının bağışları ile tamir edildiği belirterek, "Kayalar köyü kreşin açılışı için köy halkıma, katkıları için değerli Balya Belediye Başkanım Orhan Gaga’ya, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne, İlçe Müftülüğüne, Bahçe temizliğini ve tel güvenlik önlemlerini için tüm köy halkımızı yardımları için ayrıca köy anons sistemi, köy kahvesi ve muhtarlığın bulunduğu binanın çatısı ve köy halkının faydalandığı tuvaletlerin yapımı için maddi destek veren köylülerimize teşekkür ederim" dedi.