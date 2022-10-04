Türkiye Kayak Federasyonu yeni dönemde altyapı çalışmalarına büyük önem veriyor. Bu çerçevede Alp Disiplininde uygulamaya başlanan yeni bir proje ile önemli bir alt yapı hareketi başlatıldı.

Türkiye Kayak Federasyonu yeni dönemde altyapı çalışmalarına büyük önem veriyor. Bu çerçevede Alp Disiplininde uygulamaya başlanan yeni bir proje ile önemli bir alt yapı hareketi başlatıldı.

Alp Disiplini Altyapı Gelişim Projesi 5-7 yaş grubu çocukların katılımı ile üç pilot ilde gerçekleşti.

Hakkari’den hayata geçirilen daha sonra ise Erzincan ve Bitlis’te devam eden proje seçmelerine yaklaşık 750 çocuk katılım sağladı.

Altyapı Gelişim Projesinin önümüzdeki günlerde farklı illerde başlayacağına değinen Türkiye Kayak Federasyonu Başkanvekili ve Alp Disiplini Branş Sorumlusu Tarkan Soyak, "Bu dönemde çok önemli projelere imza atacağız. Özellikle altyapıya çok önem veriyoruz. Sayı Başkanımız Ali Oto’nun öncülüğünde Alp Disiplini branşına uygun yapıda olan en iyi kız ve erkek çocukların seçilmesi için teknolojinin tüm imkanlarının kullanıyoruz. Üç pilot ilimizde başlattığımız seçmelerimize yaklaşık 750 çocuk katılım sağladı. Uzun vade için başlanılan gelişim projemiz 5-7 yaş grubu çocuklardan oluşmakta. Tecrübeli antrenörlerimiz ile titiz bir çalışma içerinde Türk kayağının altyapısını güçlendireceğiz" diye konuştu.