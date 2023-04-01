Gerede’de 29-31 Mart 2023 tarihleri arasında düzenlenen "Anadolu Yıldızlar Ligi (Analig) Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası" müsabakasında Erzincanlı sporcular ikincilik ve üçüncülük kupası aldı.

1. gün yapılan yarışmada kendi kategorilerinde Erzincanlı sporcu Gülnur Sağır 2., Berilsu Dal ise 4. oldu. 2. gün yapılan yarışma da ise; kendi kategorilerinde Gülnur Sağır 2., Berilsu Dal 3. oldu.

Müsabakalara katılan Erzincan Kayak Takımı 2006-2007 doğumlu kızlar kategorisinde Türkiye ikinciliği kupasını, 2008-2009 doğumlu kızlar kategorisinde de Türkiye üçüncülüğü kupasını aldı.