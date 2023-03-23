Türkiye Kayak Federasyonu faaliyet programında yer alan Kayaklı Koşu Balkan Kupası için ilk start Gerede Arkut Kayaklı Koşu ve Biathlon Merkezi’nde verildi.

Türkiye Kayak Federasyonu faaliyet programında yer alan Kayaklı Koşu Balkan Kupası, Gerede Arkut Kayaklı Koşu ve Biathlon Merkezinde başladı. 2 gün sürecek olan Balkan Kupası’na Türkiye, Sırbistan, Hırvatistan, Makedonya, Bulgaristan, Bosna Hersek, Romanya’dan sporcuların katılımıyla gerçekleştirildi. 7 ülkeden 23 erkek, 16 kız olmak üzere toplam 39 sporcu katılıyor. İlk dereceye girmeye çalışan ülkelerin erkekler ve bayanlarda klasik teknik yarışmaları kıyasıya mücadeleye sahne oldu. Parkur boyunca nefes nefese kalan sporcular Arkut Dağı’nda etkili olan kar yağışı ve sis nedeniyle zor anlar yaşadı.