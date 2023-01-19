Alp disiplini kayak eleme yarışları Erzurum’da düzenlendi. Sivaslı sporcular eleme yarışlarında derece elde etti.

Alp disiplini kayak eleme yarışları Erzurum’da düzenlendi. Sivaslı sporcular eleme yarışlarında derece elde etti.

Türkiye Kayak Federasyonunun 2023 yılı faaliyet programında yer alan Alp Disiplini Eleme Yarışması, Erzurum’da sona erdi.

Palandöken ve Konaklı kayak merkezlerinde düzenlenen eleme müsabakalarında 30 ilden 12, 14, 16 ve 18 yaş altı ile büyükler kategorilerinde yaklaşık 500 sporcu, kıyasıya mücadele etti. Yarışların sonunda dereceye giren sporculara Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, yönetim kurulu üyesi Mustafa Yıkıcı ve katılımcılar, madalya verdi.

Sivas’ı temsilen yarışmaya katılan sporcular da derece yapmayı başardı. 16 yaş altı erkeklerde Akın Altuğ ve büyük erkeklerde Tuna Eren Yıldırım ikinci olarak gümüş madalya kazandı. Ayrıca Sivas’ı temsilen yarışmaya katılan 6 sporcu da derece elde ederek üst lige çıkmaya hak kazandı.

Kayak Sivas İl Temsilcisi İrfan Erzurum ise, kente başarıyla dönen sporcuları ve antrenörleri tebrik etti.