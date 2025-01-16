Ilgaz Dağı’ndaki kayak merkezi Yurduntepe’de kayak yaptığı sırada yaralanan şahıs, UMKE ve JAK ekiplerince hastaneye ulaştırıldı

Kastamonu-Çankırı sınırında Ilgaz Dağı Milli Parkındaki Yurduntepe Kayak Merkezine kayak yapmak için gelen A.Ö., pistte arkadaşına çarptı. Yaralanan A.Ö.’nün tahliyesi için çalışma başlatıldı. Merkezdeki Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) yaralı A.Ö.’ye, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerine ait kar motoru ile ulaştı. Sedyeye alınarak ambulansa ulaştırılan A.Ö. Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.