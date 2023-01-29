Antalya Saklıkent Kayak Merkezi’nde kayak yapan bir kişi, kontrolünü kaybederek pistin sonunda duramayınca telesiyejde sıra bekleyenlere çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Antalya Saklıkent Kayak Merkezi’nde kayak yapan bir kişi, kontrolünü kaybederek pistin sonunda duramayınca telesiyejde sıra bekleyenlere çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Olay, Konyaaltı ilçesi Saklıkent Kayak Merkezi’nde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya merkezinde hafta sonu güneşli havayı değerlendirmek isteyenler kayak merkezini doldurdu. Bu sırada kayak yapan bir kişi pist sonunda duramayınca telesiyejde sıra bekleyenlere çarptı. Olayda 4 kişi yaralanırken, yaralılara ilk müdahaleyi kayak merkezinde bulunan sağlık ekipleri yaptı. İsimleri öğrenilemeyen 4 şahıs çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay ile ilgili incelemelerin sürdüğü bildirildi.