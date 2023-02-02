Kayseri’de 14 aylık Kuzey bebeğin kayak hocası olan babasının kucağında yaptığı kayak izleyenlere tebessüm ettirdi.

Kayseri’de 14 aylık Kuzey bebeğin kayak hocası olan babasının kucağında yaptığı kayak izleyenlere tebessüm ettirdi.

Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi’nde kayak heyecanı devam ediyor. 7’den 70’e yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgiyi gösterdiği Erciyes’te 14 aylık Kuzey bebek babasının kucağında kayak yapmanın heyecanını yaşadı. Erciyes’te kayak hocalığı yapan babası Samet Yılmaz ile beraber dağa gelen Kuzey, babasının kucağında kayak yaptı.

O anlar kameraya yansırken, Kuzey bebeğin hayret dolu bakışları da izleyenleri tebessüm ettirdi.