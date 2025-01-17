Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.’nin Kayak Okulu Sömestir Dönemi Paketleri için kayıtlar başladı. Yetişkin kursunun yanı sıra Sömestir tatiline girecek öğrenciler için de özel bir paket hazırlayan Spor A.Ş. Erciyes Kayak Merkezi’nde çocuklara unutulmaz bir yarıyıl tatili yaşatmaya hazırlanıyor.

2024 Avrupa Spor Şehirleri arasında ’Yılın En İyi Spor Şehri’ seçilen Kayseri’de Büyükşehir Belediyesi, kış turizminin yanı sıra kentte kayak sporunun gelişimini hedefleyen Kayak Okulu ile kayak ve snowboard kursları düzenlemeye devam ediyor. Bu çerçevede, hafta içi ve hafta sonu kayak kursu seansları düzenleyen Spor A.Ş., yaklaşan yarıyıl tatiline özel kurslarına kayıtları kabul etmeye başladı. Sömestir Dönemi Paketleri ile öğrencilere Erciyes Kayak Merkezi’nde unutulmaz bir yarıyıl tatili yaşatmaya hazırlanan Spor A.Ş. Kayak Okulu’nun 1.250 TL katılım ücretli kursu iki hafta boyunca farklı seanslar şekilde planlandı. Sömestir Dönemi Paketleri, kurs ücretine; servis, snowboard, snowboard ayakkabısı, kayak, kayak ayakkabısı, baston, kask, gözlük, teleferik ve öğle yemeği dâhil olarak kayak severlere sunuldu. Spor A.Ş. ayrıca yetişkin kursu (kayak-snowboard) kayıtlarını da alıyor. 14-17 Ocak günleri arasında (16-65 yaş aralığı) gerçekleşecek yetişkin kursunun 1 günlük ücreti 1.500 TL olarak belirlendi. Yetişkin kurslarında da ek hizmetler ücrete dâhil edildi. Öte yandan, Spor A.Ş.’nin Kayak Okulu’nda özel kayak ve snowboard dersleri de sabah 09.00’dan başlayarak gün boyu dört farklı zaman diliminde düzenleniyor. Kayak Okulu Sömestir Dönemi Paketleri için servis güzergâhları ise İpeksaray hattı: İpek Saray önü - Emirgan parkı önü - Cumhuriyet meydanı kale önü otobüs durağı - Seyyid Burhaneddin Türbesi karşısı, Talas hattı: Anayurt meydan - Emniyet Sitesi önü - Kaymakamlık otobüs durağı - Köşk Sosyal Yaşam Merkezi önü olarak belirlenirken, yetişkin kursları için servis hareket noktası Seyyid Burhaneddin Türbesi karşısı olarak belirlendi. Kayak Okulu’nda yetişkin kayak özel dersleri de sömestir döneminde aktif olacak.

Kayak severler, Kayak Okulu kurslarına daire detaylı bilgiye 0532 479 10 38 numaralı telefon üzerinden erişebilecek ve kayıt işlemleri için www.sporaskayseri.com.tr internet adresini ziyaret edebilecekler.