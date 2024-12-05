Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 88 santimetreyle Ergan Kayak Merkezi’nde kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı, Ergan’da 88, Kartalkaya’da 70, Palandöken’de 68, Erciyes’te 60, Konaklı’da 55, Yıldız Dağı’nda 50, Kop’da 38, Zigana’da 35, Çambaşı 31, Akdağ’da 27, Mersivan’da 26, Keltepe’de 25, Yıldıztepe’de 20, Hakkari, Nemrut ve Hazarbaba’da 18, Ilgaz ve Ovacık’ta 17, Konaklı’da 16 santimetre ölçüldü.