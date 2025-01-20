Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 130 santimetreyle Palandöken’de, 105 santimetre ile Ergan Dağı Kayak Merkezinde ölçüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Erzurum Palandöken Kayak Merkezi’nde 130, Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezi’nde 105, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde 102, Erzurum Konaklı Kayak Merkezi’nde 100, Bitlis Nemrut Kayak Merkezi’nde 98, Artvin Mersivan Kayak Merkezi’nde 79, Kars Sarıkamış Kayak Merkezi’nde 72, Bursa Uludağ Kayak Merkezi’nde 67, Hakkari Kayak Merkezi’nde 62, Sivas Yıldız Dağı Kayak Merkezi ve Kayseri Erciyes Kayak Merkezi’nde 50, Ordu Çambaşı Kayak Merkezi’nde 48, Bayburt Kop Dağı Kayak Merkezi’nde 41, Isparta Davraz Kayak Merkezi’nde 38, Bingöl Hesarek Kayak Merkezi’nde 35, Van Gevaş Abalı Kayak Merkezi’nde 25, Kastamonu Ilgaz Kayak Merkezi’nde 22, olarak ölçüldü.