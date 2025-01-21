Yıldız Dağı Kalak Merkezinde meydana gelen ve 1’i ağır 4 kişinin yaralandığı patlamadan hemen sonraki görüntüler ortaya çıktı.

Sabah saatlerinde Yıldız Dağı Kayak Merkezinde meydana gelen ve 2 kayak sporcusu, 1 antrenörün hafif şekilde, 1 antrenörün ise ağır yaralandığı, patlamanın hemen ardından çekilen görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde patlamanın etkisiyle sporcuların kaldığı salonda ve diğer yerlerde hasar oluştuğu görüldü, Ayraca olay yerine jandarma ve sağlık ekiplerinin de geldiği yaralıları hastaneye götürme telaşı olduğu görüldü.

Olayla ilgili inceleme sürerken patlamanın neyden meydana geldiği henüz netlik kazanmadı.