Erzurum Konaklı Kayak Merkezi’nde jeotermal sıcak su sondajı çalışmalarına başlandı.

Erzurum Konaklı Kayak Merkezi’nde jeotermal sıcak su sondajı çalışmalarına başlandı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi şehrin geleceğini ilgilendiren önemli bir yatırımı daha hayata geçiriyor. 2 bin 500 metre derinliğine kadar gerçekleşecek olan Jeotermal Sıcak Su Sondajı çalışmalarına start verildi. Bölgede kış turizminin yapılacak çalışma ile yılın tamamına yayılması hedefleniyor.

Konaklı kayak merkezinde sondaj çalışmaları nedeniyle düzenlenen törende konuşan Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı; ‘’Büyükşehir Belediye’miz Erzurum’da ilkleri gerçekleştirmeye devam ediyor. Erzurum tarihinde 2200 metre derin sondaj ilk defa bugün başlıyor. Burası dünyanın sayılı kayak merkezlerinden bir tanesi, Konaklı kayak merkezi. Jeotermal sonucunda biz sıcak suyu elde ettiğimizde inşallah bunu kış turizmine entegre ederek burada turizmi sadece kışın değil yılın 12 ayına yaymış olacağız. Bu da şehrimizin ekonomisine çok büyük bir katkı sağlayacak” dedi.

MTA Trabzon Bölge Müdürü Bülent Tosun ise konuşmasında; “Sondaj çalışmasına başlayan NOV750 sondaj makinemiz genel müdürlüğümüzün bünyesindeki en güçlü sondaj makinesi. Burada yapacağımız sondaj 2250 metre civarında olmasını planladığımız bir sondaj. Sondaj çalışmalarında 4 tane maden mühendisi, 4 tane jeoloji mühendisi, 7 tane sondör, 1 makinist ve 1 elektrikçi personelimiz görev yapacak, ayrıca çevre köylerden 22 vatandaşımızda sondaj işçisi olarak bize katılmış bulunuyor” diye konuştu.

Konuşmaların ardından sondaj çalışmalarına başlandı.