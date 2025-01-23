Tekirdağ Çerkezköy’de kayak eğitmenliği yapan ve Grand Kartal Otel’de meydana gelen yangının ardından büyük üzüntü yaşayan Kayak Eğitmeni Mehmet Okuyan, “20 yıldır Grand Kartal’a belki 30 kez gittim, yangın merdiveninin nerede olduğunu ve nereden merdivene ulaşacağımı bilmiyorum. Aslında bilmek gerekiyormuş. Biz bu zamana kadar birçok şeyi göz ardı etmişiz” dedi.

Bolu’da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel’de 2005 yılından bu yana kayak dersleri veren ve bu yıl öğrencisi olmaması nedeniyle programını iptal ederek Bolu’ya gitmeyen Mehmet Okuyan (49), meydana gelen facianın ardından yaşadığı üzüntüyü anlattı.

“Çok fazla ahşap kullanılmış”

Grand Kartal’ın konumu açısından güzel bir yerde olduğunu kaydeden Okuyan, “Tabii yüksek katlı bir yer. Grand Kartal’da çok fazla ahşap kullanılmış. Belki Bolu ormanlık bir alan oraya yakın olduğundan dolayı bilemiyorum ama otelin en alt katından en üst katına kadar her yerinde ahşap motifler kullanılmış. Hatta büyük tomruk odunlardan oluşturulmuş otelin iç dizaynı komple ahşap” şeklinde konuştu.

“Yangını hiç düşünmedik”

Okuyan, “Biz sürekli gidiyoruz ama yangını hiç düşünmedik. Benim kafamda da bu yangından sonra bir korku belirdi. Ben de bundan sonra otele gittiğim zaman ilk yangın merdiveni veya bir yangın tüpü arar olacağım. 20 yıldır Grand Kartal’a belki 30 kez gittim yangın merdiveninin nerede olduğunu ve nereden merdivene ulaşacağımı bilmiyorum. Aslında bilmek gerekiyormuş. Yangından sonra bazı şeylerin farkında vardık” ifadelerini kullandı.