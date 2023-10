Uşak Belediyesi tarafından yoğun ve özenli çalışmalar yapılarak yenilenen Kayaağıl Termal Tesisleri, hizmet vermeye başladığı günden bu yana halkın yoğun ilgisini görmeye devam ediyor. Ekim ayının 18’inde yenilenen yüzüyle kapılarını açan tesis, hafta içi ve hafta sonu ziyaretçi akınına uğruyor.

Doğanın içinde yer alan ve sağlıklı termal suyuyla birçok hastalığa şifa kaynağı olduğu bilinen Kayaağıl Termal Tesisleri, hafta içi günlük yaklaşık 350-400, hafta sonları ise günlük yaklaşık 700-800 kişiye kadar ziyaretçiyi bünyesinde ağırlıyor. Ziyaretçiler tesisin sunduğu tuz odası, buhar odası, masaj salonu gibi imkanların yanı sıra, özellikle ısısı 56 dereceye kadar ulaşan şifa kaynağı doğal termal sudan da faydalanıyor.

Her pazartesi genel, her akşam ise termal suların boşaltılıp doldurulması gibi düzenli temizliklerin yapıldığı havuzlar, ziyaretçileri için hijyen standartlarını ön planda tutuyor. Ayrıca, sabah 09.00’da başlayarak saat 19.00’a kadar her 2 saatte bir şehir merkezinden tesislere servis yapan otobüsler (25 numara), ziyaretçiler için günün her anında ulaşım kolaylığı sağlıyor.

Kayaağıl Yeni Haliyle Halkın Gözdesi Oldu

İzmir’den Uşak Kayaağıl Termal Tesisleri’nde konaklamak için gelen Atike Sepet, “Her şeyi süper olmuş. Duşları, saunası, havuzları hepsi mükemmel olmuş. Apartlar da yenilenmiş. Önceden küvetler bozuktu ve odalar kirliydi. Şimdi her yer çok güzel ve çok temiz, Uşak Belediyesi’ne teşekkür ederiz.” dedi.

Tesisteki hizmetlerden yararlanan Fatih Çetin ise, “Eski halinden daha temiz ve daha hijyenik olmuş. Görevliler de sürekli dolaşarak kurallar hakkında uyarıyor, oldukça ilgililer. Saunası olsun tuz odası olsun çok güzeldi, çok eğlendik Belediye Başkanımız Mehmet Çakın’a çok teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı.

Havuzların açılmasıyla birlikte apartların da yoğun talep gördüğü Kayaağıl Termal Tesisleri, hafta içi ve hafta sonu farklı fiyatlandırma seçenekleriyle ziyaretçilerinin bütçelerine uygun seçenekler sunuyor. Hafta içi 560 TL’den başlayan apart fiyatları, hafta sonu 710 TL’ye kadar değişebiliyor.

Sunduğu konfor ve sosyal donatılarıyla vatandaşların ilgisini çeken Kayaağıl Termal, yoğun ziyaretçi akışıyla bölgenin gözde tesislerinden birisi haline geliyor.