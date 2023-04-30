Oltu taşından yapılma ürünlerin satıldığı, takı sektörünün merkezi konumunda olan Taşhan’a giden ve esnafın sesine kulak veren İYİ Parti birinci sıra Milletvekili Adayı Zekai Kaya, İstanbul-Kars arasında hizmet veren Doğu Ekspresi’nin tren garında olabildiği ölçüde fazla tutulmasının esnafının lehine olacağını söyledi. Kaya, bir kültür, tarih ve medeniyet şehri olan Erzurum’un tanıtımına profesyonel ölçülerde azami önemin verilmesi gerektiğini belirtti.

Erzurum’un en hareketli ticaret merkezlerinden olan, hem yerli ve hem de yabancı turistlerin hediyelik takı ve ürünlerden almak için yoğun ilgi gösterdiği Taşhan’a uğrayan Zekai Kaya’yı esnaf bağrına bastı.

Yaklaşık 160 kadar işyerinin bulunduğu Taşhan’da tüm dükkanları gezen, esnaf ile bire bir görüşen ve dert dinleyen Zekai Kaya, İYİ Parti’ye ve Genel Başkan Meral Akşener’e yönelik teveccühün hissedilir derecede arttığını görmüş olmaktan büyük keyif aldığını bildirdi.

Çoğu ülkeye ve bölgeye nasip olmayacak zengin kültür varlıklarına sahip olan Erzurum’un bu zenginlikten yeterince yararlanamadığını, bunun da tanıtım eksikliği ve beceri yoksunluğundan geldiğini vurgulayan Kaya, şöyle devam etti: "Çifte Minareli Medrese’den Yakutiye’ye, Saat Kulesi’nden Üç Kümbetler’e, çok sayıda tarihi cami, han, hamam ve çeşmeye; Narman Peri Bacaları’na, Tortum Şelalesi’ne, kayağın merkezi Palandöken’e sahip kaç bölge ya da şehir gösterebilirsiniz? Bütün bu tarihi değerlerin hepsi ecdadımızın bize hediyesi. Ancak gelin görün ki, ne bu paha biçilemez mirası, ne Taşhan’ı, ne Oltu Taşı ürünleri yeterince tanıtamıyor, değerlendiremiyor, kazanca dönüştüremiyoruz. İktidara geldiğimizde çoğu yabancının imrenerek baktığı bu değerlerimize sahip çıkacak, başta Oltu, Narman ve Uzundere olmak üzere çok kıymetli tarihi ve kültürel mirasa sahip ilçelerimizi, pek tabi ki jeotermal su kaynarlarına sahip ilçelerimizi ve çok önemli bir turizm merkezi olarak gördüğüm Taşhan’ı yapılacak yatırım ve tanıtım çalışmalarıyla zirveye taşıyacağız. O gün gelecek Erzurum insanı, sınırları içinden geçerek Kars’a doğru akıp giden, içi paralı gezgin dolu Doğu Ekspresi’nin arkasından boynu bükük bakmayacak. Erzurum gerçek anlamda bir turizm merkezi olacak, dolayısıyla bizim insanımız da tıpkı diğer şehirlerin esnafı kadar, belki onlardan daha çok kazanacak."

Zekai Kaya’nın değerlendirmelerinin kendilerini çok heyecanlandırdığını belirten Taşhan esnafı, verilen sözlerin yerine getirilip-getirilmeyeceğinin yakın takipçisi olacaklarını söylediler.