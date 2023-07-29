Denizli’nin Bekilli ilçesinde keşfedilen kaya resimleri, bölgeyi ziyaret edenlerin yoğun ilgilisini çekiyor.

Denizli’de Çal, Baklan ve Bekilli ilçelerine tanıtım gezisi düzenlendi. Güzergah içinde yer alan Bekilli’deki kaya resimleri, geziye katılan davetlilerin büyük ilgisini çekti. Gün boyu devam eden geziye katılanlar Baklan ilçesinde Boğaziçi Camii, Hüsamettin Gazi Türbesi, Çal ilçesinde Değirmenderesi tarihi un değirmeni, Kayı Pazarı, Çakırlar Cemevi, Süller Mahallesinde Ahmet İzzet Efendi mezarı ve evi, Apollon Lermenos Tapınağı, Kuzubağ Tesisleri ve Hançalar mahallesinde bulunan tarihi köprüyü görüp bilgiler aldı.

Kaya resimleriyle ilgili olarak açıklama yapan Çal Yöresi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 2. Başkanı Prof. Dr. Bülent Topuz, “Kayaların üzerinde resimler var. Şimdi insanoğlu bulunduğu yerde bir iz bırakmak istemiş. Kendini farklılaştırmak istemiş. Ve bununla ilgili olaraktan sembolleri kullanmış Orta Asya’ya, Kırgızistan’a Azerbaycan’a gittim. Daha çok dağ keçisini kullanmışız biz Türkler, geyik derler ama dağ keçisi boyu kadar boynuzu olan keçiyi kullanmışlar. Onunla daha çok av sahneleri, şaman resimleri, davul, şaman davulu insan figürleri kullanmışlar bulundukları yerlerde. Yılın belirli mevsimlerinde mesela gün dönümün de belki Hıdırellez’de belki nevruzda gidip o tepelerde yenilerini yapıyorlardı” dedi.

“İslamiyete geçişle birlikte ibrik yani temizliği sembolize eden resimler görüyoruz”

Bölgede sürekli bir göçebe hareketliliğin olduğunu belirten Topuz, “Herhalde her yıl bunu daha çok o işi yapmaya eğil kişiler yapıyordu. Şimdi sonra İslamiyet kabul ediliyor yazıya geçiliyor. Arap alfabeleri kullanılıyor. Artık bir kültür değişiyor ama nerede değişiyor. Saray da değişiyor, okumuş insanların arasında değişiyor halbuki Yörük göçer Türkmenler değişen bir şey yok onların değişmesi yüzyıllar alır. Onlar o eski geleneği kültürü buraya getiriyorlar ve çok büyük ihtimalle bu Sarıgölden itibaren Gediz Ovasında kışları kuytu yerde kaldıktan sonra yazları bu tarafa göçüyorlar. Yaylaya göçtükleri yerlerde, yani bu barındıkları yerlerde görüyorsunuz biraz şamanı andıran daha sonra İslamiye geçişle birlikte ibrik yani temizliği sembolize eden resimler görüyoruz” diye konuştu.