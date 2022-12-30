Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Eden Sporcular Federasyonu (DUMESF), Türkiye Hapkido-Kumdo Mücadele Sanatları Federasyonu (THMAF) ve Dünya Aba Güreşi ve Geleneksel Sporlar Federasyonu Kurucu Başkanı, Başkan Yardımcısı Kaya Muzaffer Ilıcak yeni yıl vesilesiyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Eden Sporcular Federasyonu (DUMESF), Türkiye Hapkido-Kumdo Mücadele Sanatları Federasyonu (THMAF) ve Dünya Aba Güreşi ve Geleneksel Sporlar Federasyonu Kurucu Başkanı, Başkan Yardımcısı Kaya Muzaffer Ilıcak yeni yıl vesilesiyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Eden Sporcular Federasyonu (DUMESF), Türkiye Hapkido-Kumdo Mücadele Sanatları Federasyonu (THMAF) ve Dünya Aba Güreşi ve Geleneksel Sporlar Federasyonu Kurucu Başkanı, Başkan Yardımcısı Kaya Muzaffer Ilıcak yeni yıl vesilesiyle bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Ilıcak, mesajında 2023’ün sağlıklı ve huzurlu bir yıl olması temennisinde bulunurken; birlik, beraberlik ve dayanışma vurgusu yaptı.

Kaya Muzaffer Ilıcak’ın yeni yıl mesajı şöyle:

"Yeni bir yıl; yeni bir başlangıç, yeni umutlar demektir. Her yeni yıl, canlanan umutların, özlemlerin, beklentilerin, mutlu yarınların habercisidir. Milletçe, üzüntü ve sevinçlerle dolu bir yıla daha veda edip, umut ve beklentilerle dolu yeni bir yıla girmenin heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz.

Yeni yılın, geleceğimizin teminatı olan gençlerimize başarılar getirmesini arzu ediyorum. Türkiye’mizin bütün branşlardaki olimpik olan olmayan bakanlıklarımıza bağlı resmi federasyonlarımıza sporcularına, ülkemize dünya ve olimpiyatlarda temiz dopingsiz başarılar kazandırmalarını, her zaman hırslı, mücadeleci, özveriyle çalışarak, yüreklerini ortaya koyarak inançları ile bayrak, ülke sevgisiyle, Türk sporuna ve ülkemize madalyalar kazandırmalarını bekliyoruz.

2023 yılında, devletimize, ailelerimize, spor camiamıza ve gençliğimize birlik ve beraberlik içinde kenetlenerek, amacımızın sadece spor olmadığını ülkemizin geleceğini ve umutlarını taşıdıkları spor başarısının ’Temiz spor, temiz nesil’ sloganı ile dünyaya örnek olan bir yıl olmasını yürekten diliyorum.

Devletimizin ve bütün birimlerimizin uyuşturucu ile mücadele hususunda yaptığı pek çok önemli çalışmalar vardır. Terör örgütlerinin dünyadaki geçim kaynağı uyuşturucu ve doping malzemeleri olduğunu biliyoruz. Ailelerimize ve çocuklarımıza bağımlılığın ve dopingin çirkin ve kanlı yüzünün, sadece ülkemiz değil, bölgemiz ve tüm dünyada gençliğin ciddi tehlikesi olan bu hastalığı iyi anlatmalıyız.

Bağımlı olmadan da doping yapmadan hayatlarının daha mutlu kaliteli ve başarılı olacağını gençlerimize önemli rol model olabilecek başarılı insanlarımızı çocuklarımıza anlatmalıyız. Bunun için ailelerimizle, öğretmenlerimizle, spor hocalarımızla, birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sımsıkı sahip çıkmak zorundayız. ’Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet’ olgusu ancak gençlerimize sahip çıkarak yol göstererek gerçekleşir.

Yeni yılın ülkemizdeki, bölgemizdeki ve dünyadaki tüm insanlar için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Yurdumuzda terörle mücadelede verdiğimiz şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize şifa ve sıhhat diliyorum. Yeni yılın ailemize milletimize, Türk-İslam ve insanlık alemine barış, huzur ve refah getirmesi dileklerimle. Milletimizin birlik ve beraberlik içinde bütünleşmesine ve güçlenmesine vesile olması temennisiyle, geleceğimizin teminatı gençliğimizle hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Bu duygularla bir kez daha 2023 yılının ülkemiz, milletimiz, bölgemizdeki kardeşlerimiz ve tüm insanlık için barış, huzur, sağlık, güvenlik ve refah içinde geçmesini temenni ediyorum."