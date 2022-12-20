Bilecik’te kaya düşmesi ve heyelan riskine karşı çalışmalar yürütülüyor.

Bilecik’te kaya düşmesi ve heyelan riskine karşı çalışmalar yürütülüyor.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Gülümbe rampalarında yola kaya düşmesi ve heyelan riskine karşı yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Bilecik Karayolları Müdürlüğü ile Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), sarp kayalık ve engebeli arazi şartları nedeniyle can ve mal kaybına neden olan kaya düşmeleri ve heyelanlara karşı çalışma yürüterek, riskli alanlarda kaya ıslah çalışmaları yapıyor. Vali Kızılkaya, Bilecik AFAD Müdürü Mehmet Hayri Demirel ile çalışma alanında görüşerek yapılan proje hakkında bilgi aldı.

Çalışma yapılacak bölgede özellikle sürücülerin dikkatli olmasını söyleyen Vali Kızılkaya, çalışmaların 2023 yılı içerisinde de devam edeceğini belirterek, riskleri en aza indireceklerini ifade etti.