BİTLİS (İHA) – Bitlis’te mevsimlik tarım işçileri, bu yıl özellikle sıcak hava şartlarının etkisiyle zorlu bir çalışma dönemi geçiriyor.

Bitlis’in Tatvan ilçesine bağlı Yelkenli köyünde çalışan mevsimlik tarım işçileri, bu yıl sıcak havayla mücadele ediyor. Uzmanların dışarıya çıkılmaması konusunda uyarı yaptığı öğle saatlerinde bile güneşin altında çalışan işçiler, sabah saat 07.30’dan akşam 20.00’ye kadar mesai yapıyor. Yevmiye usulü ile çalışan işçiler, güneşin etkili olduğu saatlerde tarlada yetişmiş olan sebzeleri toplamaya devam ediyor.

Sıcak havada çalışmanın çok zor olduğuna dikkat çeken ve bu sene hava sıcaklıklarındaki artışın net bir şekilde hissedildiğini söyleyen işverenler ise tarımcılıkla uğraşmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Ekmek parası için mücadele ettiklerini dile getiren Enver Tarlan, “Ekmek paramızı kazanmak için tarlalarda çalışmaya devam ediyoruz. Evet, bu sene aşırı bir sıcaklık var ama ekmek parası, mecbur katlanacağız” dedi.

Hava sıcaklığındaki artışı hissettiklerini dile getiren tarım işçisi Muhammed Ali Tarlan da, “Güneşte çalışmak çok zor ama yapacak bir şey yok, rızkımızı kazanmak için çalışmaya mecburuz. Bu seneki hava sıcaklıklarındaki artışı net bir şekilde hissedebiliyoruz” şeklinde konuştu.