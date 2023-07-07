Hava sıcaklığının 30 dereceye ulaştığı Antalya’da, yüksek nem ve sıcak havadan bunalan Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı’nın sevimli sakinleri sıcak havalardan olumsuz etkilenmemeleri için enerji deposu olan buzlu meyvelerle besleniyor. Boz ayılar, ise kendileri için hazırlanan doğal su havuzlarında serinliyor.

Geniş doğal yaşam alanlarıyla Türkiye’nin en büyük hayvanat bahçelerinden biri olan Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı’nda bulunan 127 türde bin 400’ün üzerindeki hayvan, Antalya’daki aşırı hava sıcaklığından olumsuz etkilenmemeleri için özel olarak serinletiliyor.

Buzlu meyveli ve fıskiyeli serinlik

Türkiye’yi etkisi altına alan bunaltıcı sıcak hava hayvanları da zor durumda bırakıyor. Doğal Yaşam Parkı’ndaki görevliler sıcaktan bunalan hayvanları özel hazırlanmış buz kalıpları içinde meyve ve sebze kokteylleri ile besliyor. Her hayvanın beslenme alışkanlıklarına göre farklı meyvelerin konulduğu buz kalıplarındaki meyve kokteylleri, özellikle maymun türleri için lezzetli bir serinleme yaşatıyor. Doğal Yaşam Parkı’nda sıcaklara karşı ayrıca hayvanların kafeslere konulan fıskiye sistemi, havuzlar, koyu gölgelik alanlar aracılığıyla da serinlemeleri sağlanıyor. Hayvanat bahçesindeki boz ayı ailesi ise yaşadıkları alana kurulan havuzlarda suyla serinlemesi objektiflere yansıdı. Kalın deri ve tüylerinin etkisiyle sıcak havadan daha çok etkilenen ayılar, uzun süre havuz içerisinde serinledi.

İsteyen meyveyle isteyen ise havuzda serinliyor

Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürü Veteriner Hekim Dr. Aygül Arsun, Doğal Yaşam Parkı’nın Türkiye’nin 5 büyük parkından birisi olduğunu belirtti. Doğal yaşam alanının 650 dönüm arazi üzerine kurulduğunu belirten Arsun, “Bin 400 hayvanımızı koruma altında tutuyoruz. 127 ayrı turumuz var. Bazıları Antalya sıcağına hassas olabiliyorlar. Aslında barınaklar planlanırken tüm bu doğal şartlar da göz önüne alınarak yapılıyor. Hayvanlar soğuk ve sıcak stresten korunuyorlar. Yazın sıcağı şu günlerde daha çok hissedilmeye başladı. Bunun için çeşitli serinletme çalışmalarımız bulunuyor. Kapalı alanlar, inler, gölge alanlar bulunuyor. Hayvanlar nasıl isterse öyle kullanıyorlar. İsteyenler de havuzlarında serinliyor” dedi.

“Meyve kokteylinin içerisi mevsimine göre hazırlanıyor”

Doğal Yaşam Parkı’nda hayvan refahının her şeyin üstünde tutulduğunu belirten Arsun, “Hayvanlarımızın beslenmesi uzman arkadaşlarımız tarafından belirleniyor. Bazı hayvanlarımıza soğutulmuş meyveler veriyoruz. Bu sayede çözülme esnasında hayvanın beklemesi sağlanarak, onun merak etmesiyle çeşitli sosyal davranışlarını uyandırıyoruz. Bu onların hoşuna gidiyor. Bu şekilde beslenirken ziyaretçilerin izlemesi de hoşuna gidiyor. Meyve kokteylinin içerisi mevsimine göre hazırlanıyor. Bazıları meyve bazıları ise sebze ağırlıklı besleniyor. İçerisinde elma, armut, muz, ananas, erik, şeftali kivi başta olmak üzere çok sayıda meyve ver. Ziyaretçilerimiz burada mangal ve piknik yapabiliyorlar. Çok güzel sosyal alanlarımız var” sözlerine yer verdi.