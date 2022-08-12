Muş’un Bulanık ilçesinde toprak altından ilkel yollarla çıkardıkları kayaları balyoz ve murç yardımıyla kırarak şekillendiren taş ocağı işçileri, kavurucu sıcakta ekmeklerini kazanıyor.

Muş’un Bulanık ilçesinde toprak altından ilkel yollarla çıkardıkları kayaları balyoz ve murç yardımıyla kırarak şekillendiren taş ocağı işçileri, kavurucu sıcakta ekmeklerini kazanıyor.

Bulanık ilçesine bağlı Mollakent köyünde 12 yıldır kurduğu işletmede, taşlara şekil vererek çevre il ve ilçelere gönderen Feda Yılmaz, günün ilk ışıklarıyla işçilerle birlikte taş ocağının yolunu tutuyor. Volkanik patlama sonucu oluşan ve ‘Kevke’ adı verilen taşları kavurucu sıcağa rağmen toprak altından çıkararak balyoz ve murç yardımıyla parçalayan işçiler, ekmeklerini kazanıyor. Çıkardıkları taşları traktöre yükleyerek atölyeye taşıyan işçiler, burada şekil verdikleri taşları ev, cami, çeşme, mezar ve bina yapımında kullanılmak üzere hazır hale getiriyor. 8 saat boyunca güneş altında çalışan her bir işçi günde 10 ile 15 litre arasında su tüketiyor.

“Ekmeğimizi taştan çıkarıyoruz”

Günün ilk ışıklarıyla taş ocağına gelerek çalışmaya başladıklarını anlatan taş ocağı çalışanlarından Salih İnci, 8 saat güneş altında çalıştıklarını ve ekmeklerini taştan çıkardıklarını söyledi. Hava sıcaklığının 37 derece olduğunu kaydeden İnci, “Günde 10 litre su içiyoruz. 6 ay burada çalışıyoruz, 6 ayda kış olduğu için zamanımızı evde geçiriyoruz. İlkel yöntemlerle taş çıkarıyoruz. Burada kırdığımız taşları traktöre yükleyip atölyeye götürüyoruz. Taşları makinelerle biçip, şekil veriyoruz. Taşlardan mezar taşı, daire, şömine, barbekü, bahçe duvarı yapılıyor. Bu taşlar yazın serin, kışın ise sıcak tutar. Avantajı bu. Bölge halkı yoğun olarak bu taşı kullanıyor. İki kişi günde 150 taş çıkartıyoruz” dedi.

“Günde 10-15 litre su içiyoruz”

İşçilerden Halit Turpan da, ocakta kırdıkları taşları atölyeye götürdüklerini aktararak, “Taşlara desen veriyoruz. Yazın taş çıkarıyoruz, kışın da hayvanlara bakıyoruz. Hava sıcak. Günde 10-15 litre su içiyoruz. Ekmeğimizi taştan çıkarıyoruz” ifadelerini kullandı.

“200 yıldır bu taşlardan ev yapıyorlar”

12 yıldır taş ocağı işi yaptığını belirten işletme sahibi Feda Yılmaz ise “Taş ocağından ekibimizle taş çıkarıyoruz. Taşları ocaktan buraya getirip işliyoruz. Taşları Muş, Bulanık çevresi, Bitlis, Diyarbakır, Malatya ve Bursa civarına gönderiyoruz. Sipariş üzeri taşları çıkarıp gönderiyoruz. Bu taş kevke taşı. Mollakent köyü kırsalından çıkan bir taş türü. Burada 6 kişi çalışıyoruz. 200 yıldır bu taşlardan ev yapıyorlar. Tarihi bayağı eski olan bir taş” diye konuştu.