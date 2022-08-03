Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde çiftçiler kavurucu sıcak altında buğday hasadına başladı.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde çiftçiler kavurucu sıcak altında buğday hasadına başladı.

İlçeye 15 kilometre uzakta bulunan Beşatlı köyündeki çiftçiler, son günlerde artan sıcaklara rağmen yoğun mesai harcıyor. 12 kişilik Arslan ailesi, sabahın ilk ışıklarıyla beraber kendi köylerinde 10 dönümlük arazi üzerinde akşama kadara buğday hasadını yapıyor. Hem imece hem de makinelerle yaptıkları buğday hasadını ve ardından arazide topladıkları buğday balyalarını köye götürerek patostan geçiren çiftçiler, kızgın güneşe rağmen evlerini geçindirmek için akşama kadar yoğun şekilde çalışıyor.

“Ailece buğday hasadı yapıyoruz”

Yoğun sıcaklıklara rağmen çalıştıklarını belirten Mehmet Ali Arslan, “Her sene olduğu gibi bu sene de aynı şekilde buğday biçiyoruz. Sabahın ilk ışıkları ile başladığımız buğday biçme işini akşama kadar yürütüyoruz. Burada biçtiğimiz buğday balyalarını köye götürüp patoslayıp kış için hazır hale getireceğiz. Biz de geçimimizi ve hayatımızı böyle sürdürüyoruz. Hiçbir işte rahat para kazanmak yok. Şu an 30 dereceyi geçmiş sıcaklık altında çalışıyoruz. Özellikle bu sıcaklıklar artında çalışmak bayağı zorlu oluyor. Biz de çalışmaya mecburuz, geçimimiz bundan oluyor” dedi.

“Sıcak havaya rağmen akşama kadar çalışıyoruz”

“Su sıkıntısı olmasa verimli buğday elde ederiz” diyen Barış Arslan ise “Sabah 05.00 gibi geldiğimiz tarlada akşam saatlerine kadar buğday hasadını yapıyoruz. 10 dönümlük arazi üzerinde amcaoğullarıyla beraber çalışıyoruz. İnşallah yetkililer su sıkıntımızı da hallederler. Bu topladığımız buğdayları köye götüreceğiz. Patostan geçirdikten sonra kış için saklayacağız. Biz de böyle geçiniyoruz” ifadelerini kullandı.