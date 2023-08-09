Yaz mevsiminin kavurucu sıcağına rağmen Çukurova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri asfalt kaplama çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Başkan Soner Çetin, Kurttepe Mahallesinde sürdürülen asfalt çalışmalarını denetleyerek boğucu sıcak altında asfalt döken işçilerle sohbet etti, “Sizlerin hakkı ödenmez” ifadesini kullandı.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, yaz kış demeden hava şartları elverdiği ölçüde çalışmalarını sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin asfalt çalışmalarını denetledi. Kavurucu yaz sıcağına rağmen ekiplerin Kurttepe Mahallesi 83012 Sokakta sürdürdüğü asfalt kaplama çalışmalarını denetleyen Başkan Çetin, esnaf ve mahalle sakinleri ile de sohbet etti. Verilen hizmeti beğenip beğenmediklerini soran Çetin, aldığı olumlu yanıtlar üzerine Fen İşleri Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür etti.

Başkan Çetin, işçilere de kolay gelsin dileğinde bulunarak, “Böylesine bunaltıcı sıcaklara rağmen işinizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyorsunuz. Hakkınız ödenmez. Fedakarca çalışmalarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

Ekiplerin asfalt çalışmalarını aralıksız sürdüreceğini belirten Başkan Çetin, “Arkadaşlarımız deforme olan yolu önce kazıyorlar üzerine yeni asfalt kaplama yapıyorlar. Yaptığımız hizmetin kalitesi ortada. Hemşehrilerimiz de yaptığımız işten çok memnun. Çukurova’da asfalt diye bir sorun bırakmamaya kararlıyız. Belirli bir program dahilinde çalışmalar aksamadan sürüyor” şeklinde konuştu.