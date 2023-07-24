Özel Hatem Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Hayri Alıcı, sıcaklık artışlarının kalp hastaları için daha zorlayıcı ve tehlikeli olduğunu belirterek uyarılarda bulundu.

Dr. Hayri Alıcı, son günlerde artan sıcaklıklar bazı sağlık sorunlarını da beraberinde getirdiğini belirterek, bu sorunların başında kalp hastalıkları geldiğini vurguladı.

"Artan hava sıcaklıkları kalp krizini tetikleyebilir"

Kardiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Hayri Alıcı, "Yaz aylarında kalp sağlığının bozulmasının en önemli sebebi sıcaklığın artmasıyla vücudun ısı dengesini korumak için yaptığı düzenlemelerdir. Hava sıcaklığının artması nedeniyle terleme ile vücutta sıvı ve tuz kaybı meydana gelir. Sıcaklık, damarlarda genişlemeye, sıvı ve tuz kaybına, kalp atışlarının hızlanmasına, kalbin iş yükünün artmasına ve kanın pıhtılaşmasına sebebiyet verebilir. Kavurucu sıcaklar nemle birleştiğinde çok daha tehlikeli bir hal alır. Sıcaklıklar ve sıcaklığın artmasıyla ortaya çıkan nem oranı özellikle kalp damar hastalığı, kalp yetersizliği ve hipertansiyon sorunu olan kişiler için risk taşır. Cildi besleyen damarlar soğukta büzüşürken, sıcakta genişleyerek vücuttaki ısı kaybını azaltmaya veya artırmaya çalışır. Bu da kalbin daha fazla çalışmasını gerektirir. Kalp yetmezliği bulunan kişilerde kan akımının ağırlıklı olarak cilde yönlenmesi, diğer organların fonksiyonlarını sağlıklı bir şekilde yerine getirmesine engel olur" dedi.

"Kalp krizini önlemek için bol su tüketin"

Muhtemel bir kalp krizini önlemek için özellikle kalp hastası olan kişilerin bol sıvı tüketerek güneşin zararlı etkilerinden korunmalarının oldukça önemli olduğunu belirten Özel Hatem Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Hayri Alıcı, “Yazın günde 2-2.5 litre su tüketmeye özen gösterin. Su içmek için susamayı beklemek şart değildir. Özellikle de kalp hastalarının sıcak havalarda yaşanan su kaybını gidermek için bol miktarda su tüketmelidir. Mümkün mertebe saat: 10.00 ve 16.00 arasında dışarıya çıkmayın. Açık renkli, rahat ve bol, terlemeyi artırmayan kumaştan yapılmış giysileri tercih edin. Terle birlikte vücudumuzda elektrolit, özellikle de sodyum kaybı fazla olacağından, doktorunuzun önerdiği miktarda tuz kullanın. Hafif yemekler tercih edin. Yağlı kızartmalardan ve baharatlı gıdalardan uzak durun. Düzenli doktor kontrolü ihmal etmeyin” diye konuştu.