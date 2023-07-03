Tüm yurt genelinde olduğu gibi bir süredir Bayburt’ta da etkili olan yağışlar sonrası hava sıcaklıklarının mevsim normallerine dönmesiyle birlikte güneşli havaların keyfini çıkaran yine çocuklar oldu.

Gündüz saatlerinde yer yer 30 dereceye ulaşan hava sıcaklığı, gece saatlerinde yerini serin havaya bırakıyor. Sıcak havada dışarıda olan çocuklar şehrin merkezindeki Saray Bahçesi’nde bulunan fıskiyelerle oynayarak, eğlenceli vakit geçiriyorlar. Gönüllerince eğlenerek zaman geçiren çocuklar, sıcak havadan bunaldıklarını belirterek, bu şekilde serinlediklerini söylediler. Fıskiyelerle serinleyen çocukların yanı sıra bazı çocuklarda su balonlarıyla birbirlerini ıslatarak, serinlenmenin yolunu buldular.

Su balonlarıyla birbirini ıslattılar, serinlediler

Buldukları çeşmelerden balonları su doldurarak su savaşı yapan çocuklar etraftakilerin bakışlarına aldırış etmeden gönüllerince eğlenerek, bir güzel serinlediler. Çocuklar, sıcak havadan bunaldıklarını ifade ederek, "Şu an su balonlarımızı dolduruyoruz, hava çok sıcak serinlemek için birazdan su savaşı yapacağız" diyerek konuştular. Islandıkları için annelerinin kızmasından bir nebze olsun çekinen çocuklar, yine de çocukluklarını yaşayarak sıcak havaya adeta meydan okurcasına ıslanıp, kavurucu sıcaklar karşısında serinlendiler.