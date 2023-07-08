Mardin’de yaz aylarının gelmesiyle birlikte yüksek sıcaklıklar sokak hayvanlarını olumsuz etkilemeye başladı.

Şehirde yaşayan kedi ve köpekler, sıcak hava nedeniyle susuzluk ve sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalmaktadır.

Sıcak hava dalgasının en yoğun olduğu saatlerde, gönüllüler tarafından sokak hayvanları için besleme noktaları aktif hale getiriliyor. Bu noktalarda, hayvanseverler tarafından sağlanan yiyecekler ve su kapları, hayvanların açlık ve susuzlukla mücadele etmelerine yardımcı oluyor. 1977 yılından beri Mardin’de esnaf olan Metin Ezilmez, "Bütün duyarlı insanlara sesleniyorum. Herkes evinin, dükkanının önüne bir kap su, bir kap mama bıraksın. Bu sıcak havalarda hem su hem de yemek ihtiyaçlarını karşılamak bizim için sorumluluk haline gelmeli" ifadelerini kullandı.