Samsun’da kavurucu sıcaklardan bunalan vatandaşlar, gölgelerde serinlemeye çalışıyor.

Hava sıcaklıklarını mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Samsun’da bunaltıcı sıcaklar özellikle öğle saatlerinde boy gösteriyor. Dışarıda olan ve sıcaktan bunalan vatandaşlar ise çareyi ağaç altlarına uzanarak ve gölgelere kaçarak arıyor. Hava sıcaklığının 30 derecenin üzerinde seyrettiği Samsun’da parkların gölgelik alanları ise serinlik arayan vatandaşlar ile dolup taşıyor.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü verilerine göre Samsun’da 31 derece olan hava sıcaklığının hafta sonu 1 ila 3 derece daha artması tahmin edilirken, yeni haftadan itibaren bölgede gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.