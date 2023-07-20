El Nino olarak adlandırılan sıcak hava dalgası ülkemizde de etkili oluyor. Kavurucu sıcaklar altında 200 kiloluk yük taşıyan hamallar, mesailerini sürdürüyor. Kapalıçarşı ve Eminönü çevresinde arabaların giremediği sokaklarda yük taşıyan hamalların zorlu mesaisi görüntülendi.

Tüm dünyada El Nino sıcak hava dalgası etkili oluyor. Türkiye’de de son haftalarda kavurucu sıcaklar vatandaşları zorluyor. Özellikle dönerci, fırın, hamal gibi meslekleri yapanlar sıcak havalarda bir hayli zorlanıyor. İstanbul’da Kapalıçarşı ve Eminönü çevresinde arabaların giremediği sokaklarda yük taşıyan hamalların zorlu mesaisi görüntülendi.

Günde ortalama 10 kez ve yaklaşık 200 kiloluk yüklerle mesailerini sürdüren hamallar, sıcak havalardan bunaldı. Mesleklerinin zorluğu dışında sıcak havaların da kendilerini bunalttığını söyleyen hamallar, yaz mevsiminde mesleklerinin zorluğundan yakındılar.

"Yazın bu mesleği yapmak daha zor"

45 yıldır hamallık yapan Mecit Aktaş, "16 yaşında bu mesleğe başladım. İş durumuna göre bazen 5 bazen de 10 sefer yaptığımız oluyor. Genelde halı taşıyoruz. Bugün 50 kiloluk malzeme taşıdım ama yeri geldiğinde 150-200 kilo yük taşıdığımız da oluyor. Zorlanıyoruz ancak ekmek parası, kimseye muhtaç olmuyoruz Allah’a şükür. Çalışıyoruz. Yazın bu mesleği yapmak daha zor" dedi.

"Yazları daha çok yoruluyoruz"

Yaz aylarında mesleklerini yapmanın daha zor olduğunu söyleyen Ferhat Başıbaş, "10 yıldır bu işi yapıyorum. En fazla 150-200 kilo yük taşıyoruz. Ortalama 5-6 sefer yapıyoruz. Yazları daha çok yoruluyoruz. Genel olarak ayakkabı gibi eşyalar taşıyoruz" ifadelerini kullandı.