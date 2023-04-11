Kavak Sanayici İş İnsanları Yöneticileri ve Akademisyenleri Derneği (KAVSİYAD) Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Yerişkin, "Kavak’ın gelişimini artırmak için ilçemize ticaret ve sanayi odası(TSO) kazandıracağız” dedi.

KAVSİYAD Başkanı Serdar Yerişkin, Kavak’a ticaret ve sanayi odası kazandırma çalışmalarının kesintisiz bir şekilde sürdüğünü söyledi. Kavak’ta son yıllarda gelişen ve büyüyen sanayi ve ticaret hayatının, ilçenin kendi bünyesinde bir oda gereksinimini doğurduğunu ifade eden Yerişkin, bu vesile ile iş adamları olarak ilçede bağımsız bir oda kuruluşu için girişimlerini başlattıklarını ve çalışmalarının önemli ölçüde tamamlandığını ifade etti.

Yerel ekonomik kalkınmanın gerçekleştirilmesinde sanayi ve ticaret odalarının önemli bir aktör olarak hizmet ettiklerini belirten Yerişkin, “Sanayi ve ticaret odaları yerel halkın kalkınma politikalarına katılımını sağlayan önemli araçlardan birisidir. İlçemize kazandıracağımız oda Kavak’a marka katacak” diye konuştu.

KAVSİAD’ın Kavak’ta TSO kurulum çalışmalarını hızlandırdığını kaydeden Yerişkin, “Kavak ilçemize oda kurulum çalışmalarını önemli ölçüde tamamladık. Kavaklı işadamları olarak öncelikli hedefimiz ilçemize bir ticaret ve sanayi odası kazandırmaktır. Bunu sağladığımızda Kavak sanayileşme yolunda önemli bir mesafe almış olacak. Her şeyden önemlisi de ilçemizin ihracatı artacak. Ayrıca ilçemizin istihdamına da katkımızı daha artırmış olacağız” şeklinde konuştu.