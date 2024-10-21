Aydın’da Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen ’Ormanlar için el ele veriyoruz’ etkinliği düzenlendi. Aydın Gençlik Merkezi’ndeki gönüllü gençlerin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte ormanlık alanlar çöplerden arındırıldı.

Aydın’da ‘Ormanlar için el ele veriyoruz’ etkinliği çerçevesinde orman temizliği yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığınca 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen etkinlik çerçevesinde Çine ilçesi Kavşit Mahallesi’nde çevre temizliği yapıldı. Katılımcılar, doğadan topladıkları atıkları çöp kutularına taşıyarak orman yangınlarının önüne geçilmesi için farkındalık oluşturdu. Etkinliğe Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, sporcular, öğrenciler ve gönüllü gençler, gençlik liderleri katıldı.

Konu ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Gençlik ve Spor Bakanlığımızın koordinasyonunda, Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliği ile 81 ilde eş zamanlı yapılan orman temizliğini Çine ilçemizin Kavşit Mahallesi’nde gerçekleştirdik. Plastik, cam gibi atıkları ormanlarımızdan arındırdık” ifadeleri yer aldı.