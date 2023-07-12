Tokat’ta döner kavşakta gerçekleşen kazada 4 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Tokat-Sivas Karayolu Geyras mevkiinde meydana geldi. Sivas istikametinden Tokat çevre yolu istikametine döner kavşaktan dönen M.K. idaresindeki Toyota marka 60 NK 277 plakalı araç ile Tokat’tan Sivas istikametine giden H.K. idaresindeki 60 ZA 739 Plakalı araç, Geyras mevkiinde bulunan döner kavşakta çarpıştı. Çarpışma sonucunda araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Kaza anı ise çevrede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralılar Tokat Gaziosmanpaşa Üniversite Hastanesi ve Tokat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.