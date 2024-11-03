Aydın’ın Buharkent ilçesinde seyir halindeyken kavşakta ani fren yapan tıra çarpmamak için fren yapan otomobile arkadan çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Aydın-Denizli Karayolu Buharkent ilçesi Dört Yol Kavşağı’nda saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Denizli’den Aydın istikametinde seyir halinde olan 34 DFJ 471 plakalı otomobil, önünde ani fren yapan tıra çarpmamak için fren yaptı. O esnada aynı istikametten gelen motosiklet ise fren yapamayınca, otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsünü ambulansla hastaneye kaldırdı. Bir süre tek şeritten açık olan yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı. İlk tespitlere göre yaralının bileğinde kırık olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.