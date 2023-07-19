Sivas’ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas-Ankara Karayolu Yıldızeli ilçesi Yavu köyü kavşağında meydana geldi. S.S. (35) idaresindeki 16 JNB 51 plakalı Volkswagen marka otomobille, kavşaktan anayola çıkan T.S. (39) idaresindeki 60 ADR 046 plakalı Fiat marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücüler ve araçlarda bulunan 5 yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 7 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.