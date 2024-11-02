Bursa’nın Orhangazi ilçesi Akharem Kavşağında meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araçla kamyonet çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Orhangazi’ye bağlı Akharem Mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bursa istikametinden Gölyaka istikametine doğru gitmekte olan S.Y. (45) 16 LPD 74 plakalı kamyonet, Akharem kavşağında ana yola çıkış yapmak isteyen idaresindeki M.B. (30) 16 RAU 53 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın sonucu, her iki araçta yol kenarındaki zeytinliğe savrulurken, kazada iki araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken, jandarma ekipleri ise güvenlik önlemi aldı. Yaralanan S.Y. (45), M.B. (30), M.A.T. (28), S.Y.(41) ve İ.Y. (33) ilk müdahalenin ardından Orhangazi ve Gemlik Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirlenirken, jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.