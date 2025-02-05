Bursa’nın Karacabey ilçesinde kavşakta çarpışan tırların sürücüleri yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Bursa-Balıkesir kara yolu üzerinde Karacabey ilçesi Uluabat Mahallesi’nde meydana geldi. Mehmet Fatih K. (49) idaresindeki 42 Y 6665 plakalı çekici ve ona bağlı 42 Y 7261 plakalı yarı römork ile Bursa’dan Balıkesir yönüne seyreden Elvedin A. (51) idaresindeki SK 7637 BD plakalı çekici ve ona bağlı SK 7452 BI plakalı yarı römork ışıklı kavşakta çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler Mehmet Fatih K. ile Elvedin A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Karacabey Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan trafik araçların çekilmesiyle normale döndü. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.