Denizli‘nin Sarayköy ilçesinde kavşakta çarpışan araçlardan biri orta refüje, diğeri ise taklalar atarak yola savruldu. Büyük maddi hasarın meydana geldiği kazada 2 kişi yaralandı.

Denizli‘nin Sarayköy ilçesinde kavşakta çarpışan araçlardan biri orta refüje, diğeri ise taklalar atarak yola savruldu. Büyük maddi hasarın meydana geldiği kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sarayköy ilçesine bağlı Beylerbeyi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; S.E. idaresindeki 34 KH 4245 otomobil, K.Ç,. hakimiyetindeki araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki otomobilde, sürücülerinin yönetiminden çıktı. Kontrolden çıkan S.E.’nin otomobili orta refüje çıkarken, K.C.’nin ise taklalar atarak yolda ters vaziyette yattı. Kazayı gören diğer sürücüler, 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye Jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekibi, yaralı iki sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Kaza yerine hızla giden Sarayköy itfaiyesi ise olay yerinde oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbir aldı. Maddi hasarın meydana geldiği araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, kazayla ilgili de soruşturma başlatıldı.