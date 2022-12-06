Kastamonu’nun Tosya ilçesinde kavşakta çarpışan hafif ticari araç ile otomobil, park halindeki 4 araca çarptı. 1 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kameralarına yansıdı.

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde kavşakta çarpışan hafif ticari araç ile otomobil, park halindeki 4 araca çarptı. 1 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Tosya’da Kastamonu Caddesi ile 100. Yıl Caddesi’nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.Ö. idaresindeki 37 KA 085 plakalı otomobil ile H.İ.Ç. yönetimindeki 37 AAL 265 plakalı hafif ticari araç, kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan araçlar park haindeki 4 araca daha çarptı. Park halindeki araçlara çarpan hafif ticari araç kaldırıma çıkarak durabildi. 6 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Kazada yaralanan vatandaş ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı kamerada

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı görülüyor. Çarpışmanın etkisi ile savrulan otomobil ve hafif ticari araç, park halindeki araçlara çarpıyor.