Karabük’te meydana gelen trafik kazasında kavşağa hızla giren Tofaş marka otomobil aydınlatma direğine çarptı. Kaza sonrası adeta ikiye katlanan otomobil sürücüsü araçtan fırlayarak ağır yaralandı.

Karabük’te meydana gelen trafik kazasında kavşağa hızla giren Tofaş marka otomobil aydınlatma direğine çarptı. Kaza sonrası adeta ikiye katlanan otomobil sürücüsü araçtan fırlayarak ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Safranbolu ilçesine bağlı Bostanbükü köyü kavşağında meydana geldi. Kastamonu istikametinden Karabük’e seyir halinde olan Barış Can Sugeçti (23) idaresindeki 06 HMS 93 plakalı Tofaş marka otomobil havanın yağışlı ve yolun kaygan olması sonucu kavşağa yaklaştığı yoldan çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Aydınlatma direğini yerinden söken ve adeta ikiye katlanan otomobil sürücüsü çarpmanın şiddetiyle araçtan fırlayarak ağır yaralandı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan sürücü sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Kaza ile ilgili trafik ekipleri inceleme başlattı.