Eskişehir’de kavşakta iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 sürücü hafif şekilde yaralandı.

Kaza, dün gece Odunpazarı ilçesi Vadişehir Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Adalet caddesi ve Pamukkale sokak kesişimindeki kavşakta meydana gelen kazada, A.S. idaresindeki 54 TR 141 plakalı araçla, T.S. yönetimindeki 35 AJY 485 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle A.S. isimli sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hafif şekilde yaralanan sürücü Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.