Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kendi tesislerinde farklı tür ve renklerde üreteceği bir milyon 30 bin kışlık mevsimlik çiçek, kentin kavşak ve refüjlerini renklendirecek.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, yeşil ve estetik bir Diyarbakır için Şilbe TOKİ’de yer alan Fidan Üretim Şefliğinde farklı türlerde mevsimlik çiçek, ağaç ve çalı üretimine devam ediyor. Yılı, yaz ve kış dönemine ayırarak farklı türlerde mevsimlik çiçek üreten Fidanlık ve Ağaçlandırma Şube Müdürlüğü, kış sezonunda Yenişehir, Bağlar, Kayapınar ve Sur ilçelerinin kavşak ile refüjlerini kendi üretimi olan bir milyon 30 bin adet çiçekle süsleyecek. Önemli ölçüde ekonomik tasarrufun da sağlanacağı çalışmada Fidanlık ve Ağaçlandırma Şube Müdürlüğü, kış ayları için kırmızı, sarı ve beyaz 500 bin menekşe, kırmızı ve beyaz renklerde 530 bin de süs lahanası ile birlikte toplamda bir milyon 30 bin adet çiçek üretecek.

Üretim aşamasında kadınlar yer alıyor

Fidan Üretim Şefliğinde, kadınların da yer aldığı üretim çalışmalarında kışlık mevsimlik çiçekler, tohum, ilaçlama, şaşırtma gibi aşamalardan geçtikten sonra toprakla buluşmaya hazır hale getiriliyor. Fidanlık ve Ağaçlandırma Şube Müdürlüğü, kışlık mevsimlik çiçek üretimine paralel olarak 4 merkez ilçenin kavşak ve refüjlerine bitki dikmeyi planladığı alanlarda, çiçek söküm, yer açma ile altyapı çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, altyapı işlemlerinde sulama tesisatlarını elden geçiriyor. Toprak ihtiyacı duyulan bölümlere takviyelerin de yapıldığı çalışmada, ayrıca çiçek sökümü ve yeni bitkiler içinde yer açma işlemi yapılıyor.

Mevsimlik çiçekler yakın zamanda toprakla buluşacak

Altyapı, çiçek söküm ve yer açma çalışmalarının tamamlanmasının ardından Fidanlık ve Ağaçlandırma Şube Müdürlüğü, belli periyotlar dahilinde ürettiği kışlık mevsimlik menekşe ve süs lahanalarını toprakla buluşturmaya başlayacak. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, Fidan Üretim Şefliğinde, ayrıca peyzaj düzenlemelerinde kullanılan farklı türlerde çalı üretimini de rutin şekilde sürdürüyor. Vatandaşların ve kamu kurumlarının bitki taleplerinin karşılandığı üretim şefliğinde ekipler, yeşil alanlarda topladığı tohumlarla ibreli ağaç grubuna ait İran çamı, kara ve mavi servi ağaç üretimine de devam ediyor.