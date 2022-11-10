Şanlıurfa’da trafik kazası sonrası başlayan husumetin ertesi gün kavgaya dönüşmesi sonucu, olayın ortasında kalan 2 sağlık personeli hayatını kaybetti.

Şanlıurfa’da trafik kazası sonrası başlayan husumetin ertesi gün kavgaya dönüşmesi sonucu, olayın ortasında kalan 2 sağlık personeli hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, salı günü Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı Aligör Caddesi’nde başladı. Seyyar satıcılık yapan K.Ş.’nin (16) kullandığı at arabası, iddiaya göre İbrahim A.’nın kullandığı otomobile çarptı. Kaza sonrası yaşanan tartışmada, otomobildekiler K.Ş.’yi darbetti. Olay yerinden ayrılan K.Ş., durumu akrabalarına anlattı.

Araya girenler tarafları barıştırmaya çalıştı

Yaşanan husumetin büyümemesi için taraflar bir araya gelerek barışmak istedi. Görüşmeden sonuç alamayan taraflar, Demokrasi Mahallesi’nde kavga etti. Silahların da kullanıldığı kavgada, İbrahim A. ile olayla alakası olmadığı belirtilen akrabaları Mehmet Kayhan ve Cihan Kayhan yaralandı. Ambulansla Suruç Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mehmet Kayhan ile Cihan Kayhan kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Cenazeler otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılırken, polis ekipleri kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.

Hayatını kaybedenler sağlık personeli

Kavgada hayatını kaybeden Mehmet Kayhan’ın Suruç Devlet Hastanesinde bilgi işlem personeli, Cihan Kayhan’ın ise aynı hastanede fizyoterapist olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.