Giresun Kalesi’nde yaklaşık 1,5 yıl önce seyyar satıcılar arasında çıkan kavgada akraba olan bir grup tarafından darp edilmesinin ardından hayatını kaybeden 23 yaşındaki Zeki Can Bebek’in yakınları adalet arayışını sürdürüyor.

Giresun Kalesi’nde yaklaşık 1,5 yıl önce seyyar satıcılar arasında çıkan kavgada akraba olan bir grup tarafından darp edilmesinin ardından hayatını kaybeden 23 yaşındaki Zeki Can Bebek’in yakınları adalet arayışını sürdürüyor.

Adli Tıp Raporunda kavga ile Zeki Can Bebek’in ölümü arasında tıbben illiyet bağı bulunduğunu Adli Tıp Kurumu raporu ortaya koymasına rağmen sanıkların basit yaralamadan dolayı yargılandığını ileri süren Zeki Can Bebek’in ablası Berrin Aydın, “Kardeşim Giresun Kalesinde yıllardır esnaflık yapan, seyyar satıcılık yapıyordu. Burada yine seyyar satıcılık yapan C.G. ile akrabalarının saldırısı sonucu 10 kişilik bir grupla darp ediliyor. Kardeşim bu olaydan 3-4 saat sonra rahatsızlanıyor. Kendi imkanlarıyla hastaneye gidiyor. Olaydan bir süre sonrada hayatını kaybediyor. Olayla ilgili açılan davada sanıklar basit adam yaralama suçundan yargılanıyor. O gün bugündür Giresun 1. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki dava hafif yaralamadan görülmektedir. Bu da bizim acımızı dindirmiyor. Biz davanın Ağır Ceza’da görülmesini ve adaletin yerine gelmesini bekliyoruz. 16 Ocak 2023 tarihinde karar duruşması yapılacak olan davanın Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmesi gerektiği yönünde adalete olan inancımızı sürdürüyoruz” dedi.

Adli Tıp kalp krizi ile darp arasında bağ kurdu

Olayla ilgili Adli Tıp Kurumu 1. Adli Tıp İhtisas Kurulu tarafından raporda ise “Bebek’in kavga olayı ile ölüm arasında tıbben illiyet bağı bulunduğuna yer verildi. Raporda, kronik kalp damar hastalığı bulunan kişinin ölümünün maruz kaldığı kavga olayının efor ve stresinin tetiklemesiyle kronik kalp damar hastalığının aktif hale geçmesi sonucu meydana gelmiş olduğu, söz konusu kavga olayıyla ölüm arasında tıbben illiyet bağı bulunduğu ancak ceza hukuku açısından illiyet bağı olup olmadığı hususunun adli tahkikatla tarafınızca değerlendirilmesinin uygun olacağı oy birliğiyle mütalaa olunur" denildi.

Olayın geçmişi

Olay, 1 Temmuz 2021 tarihinde Giresun Kalesi Mesire Alanı’nda meydana geldi. İddiaya göre, kalede mesire alanında mısır satan Zeki Can Bebek ile aralarında daha önce de husumet bulunan seyyar satıcılık da yapan öğretmen C.G. (49) ve yakınları tartıştı. Çıkan kavgada Zeki Can Bebek, darp edildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Birbirlerinden şikayetçi olan taraflar, ifadeleri alınmak üzere Çınarlar Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü. Zeki Can Bebek, ifadesinde kendisini darp ettiğini belirttiği C.G., S.A., O.G., A.G. ve K.G.’den şikayetçi oldu. İfade işlemleri sonrası taraflar serbest bırakıldı.