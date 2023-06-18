Konya’nın Kulu ilçesinde sözlü tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu 1 kişi göğsünden bıçaklandı. Yaralı hava ambulansıyla Konya’ya sevk edildi.

Olay, Kulu ilçesi Atatürk Caddesi’nde bulunan alışveriş merkezi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alışveriş merkezi önünde karşılaşan ve aynı mahallede oturdukları öğrenilen 26 yaşındaki İ.A. ile M.D. sözlü tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.D. yanında bulunan bıçak ile İ.A.’yı göğsünden yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı İ.A. ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı İ.A. hava ambulansı ile Konya Şehir Hastanesine sevk edildi. Öte yandan, olayın şüphelisi M.D. polis ekipleri tarafından yakalanarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayın tarafları arasında geçen yıl kız isteme ve nişan olduğu, sonrasında nişanın bozulduğu ve husumet olduğu iddia edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.