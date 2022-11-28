Adıyaman’da iki grup arasında çıkan silahlı kavga sonrası durumundan şüphelenilen bir otomobil polis ekiplerini harekete geçirdi.

Adıyaman’da iki grup arasında çıkan silahlı kavga sonrası durumundan şüphelenilen bir otomobil polis ekiplerini harekete geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, Karapınar Mahallesi Flamingo yolu üzerinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı kavga yaşandı. Çıkan kavga sonrası şahıslar araçlarına binerek havaya rastgele ateş ederek olay yerinden kaçtı. Durum üzerine olay yerine çok sayıda resmi ve sivil polis ekipleri sevk edildi. Buraya gelen polis ekipleri, olayı gören ama araçların plakasını alamayan vatandaşların verdiği bilgiyle çevrede araştırma yaptı. Bu esnada yoldan geçen bir araçtan şüphelenen polis ekipleri aracı durdurarak aradı. Didik didik edilen araçta ve içerisinde bulunan 3 şahısta her hangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadı. Durdurulan şahıslar kontroller sonrası olay yerinden gönderilirken polis ekipleri kavga edip daha sonra araç içerisinden rast gele ateş eden şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.