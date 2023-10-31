Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen silahlı kavga sonucunda saçmalardan birinin vücuduna isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden 6 aylık hamile Sedanur Güven gözyaşları arasında defnedildi.
Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde 2 aile arasında çıkan silahlı kavga sırasında hayatını kaybeden 6 aylık hamile 22 yaşındaki Sedanur Güven’in cenazesi, İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsinin ardından Çerkezköy’e getirildi. Güven için öğle namazını müteakip, Fatih Camii’nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye, Güven’in ailesi ile yakınları katıldı. Namazın ardından cenaze, Türbedere Mezarlığı’nda toprağa verildi.