Denizli’de acil çağrı merkeziyle işbirliği yapan otizmli çocuklar, ihbar ettikleri kavga olayına gelen polislere sürpriz yaparak, Polis Haftalarını kutladı.

Denizli’de otizmli çocuklar, Polis Haftası nedeniyle farklı bir etkinliğe imza attı. Polisleri okullarına çağırmak için 112 Acil Çağrı Merkezi ile iletişime geçen okul yetkilileri, kavga ihbarında bulunarak polisleri harekete geçirdi. Haber merkezinin yönlendirmesiyle bölgeye çok sayıda polis ve yunus ekibi sevk edildi.

Kavga ihbarına giden polisler, karşılarında ellerinde Türk bayrakları ve pasta ile bekleyen otizmli çocukları görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Konfetilerin patlatılmasıyla beraber kendilerini heyecanla bekleyen otizmli çocuklarla kucaklaşan polisler, onlarla birlikte pasta keserek mutluluklarına ortak oldu. Polisler bu jestten dolayı teşekkür ederek, sohbet ettikleri otizmli çocukları araçlarına bindirip keyifli vakit geçirmelerini sağladı. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çocuklara olan samimi ilgili ise taktir topladı.

Çocukların çok mutlu olduğunu söyleyen Otizm Spor Kulübü Yetkilisi Bekir Yeşilgöz; “Polis arkadaşlara ihbarlı bir sürpriz yaptık. Aslında geçen yıl da aynı şekilde güzel bir kutlama yaparak bunu gelenek haline getirdik. Burada eğitim alan çocuklarla birlikte gelen polislerin haftasını kutladık. Polislerin hepsine teşekkür ederiz” dedi.