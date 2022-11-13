Elazığ’da 12 Kasım Uzman Çavuşlar günü nedeniyle vatandaşlar, kavga ihbarında bulunduktan sonra olay yerine jandarma ekiplerini konfeti ve pasta ile karşıladı.

Elazığ’da 12 Kasım Uzman Çavuşlar günü nedeniyle vatandaşlar, kavga ihbarında bulunduktan sonra olay yerine jandarma ekiplerini konfeti ve pasta ile karşıladı.

Yemişlik Mahallesinde oturan bir gurup vatandaş, 12 Kasım Uzman Çavuşlar günü nedeniyle, jandarma ekiplerine kavga ihbarında bulundu. Bunun üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, Aybüke Ergene ve mahalle sakinleri tarafından konfeti ve pasta ile karşılandı. Sürpriz karşısında mutlu olan jandarma ekipleri, vatandaşlara teşekkür etti.

Jandarma ekipleri ve gruptakiler daha sonra pastayı kesti.