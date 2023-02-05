Niğde’de çıkan kavgada tabancayla vurulan amca ağır yaralanırken, yeğeni gözaltına alındı.

Niğde’de çıkan kavgada tabancayla vurulan amca ağır yaralanırken, yeğeni gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, olay Sırali Mahallesi Melek Girmez Sokak’ta meydana geldi. S.C. ile amcası Başar C. (45) arasında sokakta tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle S.C., belindeki tabancayla amcasına ateş ederek olay yerinden kaçtı. Yaralı Başar C., ambulansla Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yeğen S.C. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.